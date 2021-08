„Crowne Plaza“ in Neuss : Als neue Hotel-Leiterin durch die Krise

„Crowne Plaza“ in Neuss

Ludmila Zelena (47) leitet seit Mai dieses Jahres das Crowne Plaza in Neuss. Foto: Andreas Woitschützke

Interview Neuss Die Chefin des „Crowne Plaza“ spricht über die Herausforderungen durch die Corona-Pandemie, die Angst vor dem nächsten Lockdown – und darüber, was Hoffnung macht.

Frau Zelena, seit Anfang Mai dieses Jahres sind Sie General Managerin von zwei Hotels, leiten neben dem Mercure Hotel Düsseldorf Airport in Ratingen nun auch das Crowne Plaza in Neuss . Wie schafft man das?

Ludmila Zelena Hauptsächlich bin ich aktuell in Neuss vor Ort. In Ratingen werde ich sozusagen von meiner „rechten Hand“ tatkräftig unterstützt. Dort bin ich aktuell rund einmal pro Woche. Das liegt aber auch daran, dass das Haus seit November vergangenen Jahres geschlossen ist – am 6. September öffnen wir aber wieder.