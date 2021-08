„Kickt die Tonne“ in Neuss : Klima-Mitmachaktion soll den CO2-Ausstoß senken

„Kickt die Tonne“ in Neuss

Bei der Aktion in Neuss: Michael Bilharz (l.) und Heribert Adamsky nehmen symbolisch den Kampf mit der CO 2 -Tonne auf. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Michael Bilharz aus Dessau legt sich für die Umwelt mächtig ins Zeug. Der „Erfinder“ der bundesweiten CO2-Sparaktion „Die Klimawette“ radelt in 100 Tagen mit seinem Lastenfahrrad quer durch Deutschland. Jetzt machte er in Neuss Station.

Michael Bilharz legt bei seiner Aktion über 6000 Kilometer zurück. Am Sonntag machte er vor dem Neusser Rathaus Halt. Das Motto lautete auch dort wieder „Kickt die Tonne“.