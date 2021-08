Netzwerktreffen : „Was gibt’s Neuss?“ meldet sich zurück

Neuss „Was gibt’s Neuss?“ ist wieder da. Fast ein Jahr nach der letzten Veranstaltung ist das traditionelle Netzwerktreffen auf Einladung unserer Zeitung zurück aus der Corona-Pause.

Im offenen Zelt und auf dem Rasen des „Strandgut“ in Neuss konnte Gastgeber Jörg Philippi-Gerle und Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, mit Bürgermeister Reiner Breuer Schirmherr der Veranstaltung, mehr als 300 Gäste aus Wirtschaft, Politik, Kultur, Sport und Gesellschaft begrüßen, die der Einladung unserer Zeitung gefolgt waren. Für Gesprächsstoff war reichlich gesorgt - und dabei spielte in entspannter Atmosphäre Corona endlich einmal nicht die Hauptrolle. Die jüngsten Personalentscheidungen an der Spitze der Neusser CDU, aber auch der Bundestagswahlkampf wurden rege diskutiert, ebenso der Verkehrsversuch in der Neusser Innenstadt und die Zukunft der Krankenhauslandschaft im Rhein-Kreis Neuss. Caterer Georg W. Broich sorgte – coronakonform in Weckgläsern serviert – für erlesene Speisen und zahlreiche Partner von „Was gibt’s Neuss“ nutzten die Gelegenheit, sich zu präsentieren: BMW Timmermanns etwa zeigte zwei neue vollelektrische Modelle, den iX und iX3, und die Hochschule FOM in Neuss Konzepte für die berufliche Weiterbildung. Auch die Firma OVS, als IT-Berater bereits seit 30 Jahren in Neuss und Umgebung erfolgreich, stellte sich vor, ebenso wie Böcker Wohnimmobilien und Möbel Knuffmann. Erstmals dabei war WISTO Service, führender Partner für Kommunen, Kliniken und andere Gewerbetreibende für Tonnen- und Containerreinigung. Die Stadtwerke Neuss unterstützten unter anderem mit einer großen LED-Wand, das Rheinland Klinikum mit einer Glücksrad-Verlosung.