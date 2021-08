Klimawette in Dormagen : CO2 sparen und Gutschein für Römer-Therme gewinnen

Martin Brans, Klimaschutzmanagerin Lena van der Kamp und Michael Bilharz werben für die Klimawette. Foto: Stadt Dormagen

Dormagen Die bundesweite CO2-Sparaktion „Die Klimawette“ hat in dieser machte in dieser Woche Station in Dormagen. Die Dormagener können mitmachen und etwas gewinnen.

Die bundesweite CO 2 -Sparaktion „Die Klimawette“ hat in dieser machte in dieser Woche Station in Dormagen. Um ak­tiv zum Kli­ma­schutz bei­tra­gen zu kön­nen, wur­de die so­ge­nann­te Kli­ma­wet­te in­iti­iert. Das Ziel der Kli­ma­wet­te be­steht dar­in, ins­ge­samt ei­ne Mil­li­on Ton­nen CO 2 durch nach­hal­ti­ge­res Ver­hal­ten ein­zu­spa­ren. Auch die Stadt Dor­ma­gen möch­te sich ak­tiv an der Kli­ma­wet­te be­tei­li­gen.

Wer bei­spiels­wei­se ein­mal we­ni­ger pro Wo­che Fleisch kon­su­miert, kann schon ei­ne Ver­än­de­rung be­wir­ken. Statt Bil­lig­fleisch könn­te man da­ge­gen qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­ges Fleisch kau­fen. Da­bei tut man nicht nur dem Kli­ma ei­nen gro­ßen Ge­fal­len, son­dern auch sei­ner ei­ge­nen Ge­sund­heit. „Wenn wir so ei­nen Bei­trag zum Kli­ma­schutz leis­ten kön­nen, ist das ei­ne tol­le Ak­ti­on, die wir ger­ne un­ter­stüt­zen“, sagt die Kli­ma­schutz­ma­na­ge­rin Le­na van der Kamp.

Als Anreiz verlost die Stadt unter allen, die sich anmelden und bei der Klimawette mitmachen, insgesamt 200 Gutscheine für die Römer-Therme. Um im Lostopf für die 200 Tickets zu landen, ist es lediglich erforderlich, nach erfolgreicher Teilnahme die Bestätigungsmail, die die Teilnehmenden am 15. Oktober von der Klimawette erhalten werden, an lena.vanderkamp@stadt-dormagen.de weiterzuleiten.