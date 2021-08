Landwirtschaft in Ratingen : Ministerin lädt heimische Landwirte zur Diskussion

Ratingen Die Ministerin trifft sich mit Land- und Forstwirten sowie interessierten Bürgern zum Gespräch auf Gut Aue. Es geht um die Themen Umwelt- und Klimaschutz.

() Ministerin Ursula Heinen-Esser ist am Donnerstag, 26. August, ab 17.30 auf Einladung der CDU MIT-Mittelstands und Wirtschaftsunion zu Gast auf Gut Aue, Ilbeckweg 3, Düsseldorf. Sie diskutiert dort mit den Gästen über Umwelt- und Klimaschutz in der Land- und Forstwirtschaft.

Diesmal geht es beim „UP:DATE: Landwirtschaft 2021: Ganz schön vertrackt?“ um aktuelle Themen wie Umwelt- und Klimaschutz in der regionalen Land- und Forstwirtschaft. Heinen-Esser hatte versprochen, in einem Jahr wiederzukommen, um mit Bauern und Bürgern im Gespräch zu bleiben. „Wir freuen uns sehr, dass die Ministerin wieder zu uns kommt. Nicht nur dieses Versprechen hält sie, sondern auch ihre Zusage, örtliche Landwirte bei der Beantragung von Fördermitteln tatkräftig zu unterstützen. So konnte ein Betrieb in Homberg doch noch eine EU-Förderung für den Bau eines Tierwohl-Stalls bekommen“, freuen sich die Gastgeber Hanno Paas – selbst Landwirt und Vorsitzender der MIT in Ratingen und Mechthild Stock, Vorstandsmitglied der MIT im Kreis Mettmann und Bezirk Bergisches Land.