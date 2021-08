Internationaler Hansetag : Hanse-Fahne offiziell an Neuss überreicht

Neuss Zum Internationalen Hansetag 2022 soll es in der Quirinus-Stadt viele Präsenz-Veranstaltungen geben. Eine Delegation der Stadt um Bürgermeister Reiner Breuer hat den Stand der Planungen jetzt in Riga vorgestellt - und kehrt mit der Hanse-Fahne im Gepäck nach Neuss zurück.

Die Vorfreude auf den 42. Internationalen Hansetag 2022 in Neuss ist spürbar. In Riga hat Bürgermeister Reiner Breuer mit einer städtischen Delegation nun schon einmal den Stand der Vorbereitungen vorgestellt – und viel positives Echo dafür bekommen. In der lettischen Hauptstadt fand jetzt der 41. Internationale Hansetag unter dem Motto „Durch die Jahrhunderte segeln" statt – größtenteils in Online-Formaten und nur mit wenigen lokalen Präsenzveranstaltungen.

Dabei ging der Blick auch schon einmal nach Neuss. Mit einer Präsentation und einem Imagefilm stellte Breuer die Quirinus-Stadt als Gastgeber im nächsten Jahr vor. Eine zentrale Botschaft: Da die mehrtägige Veranstaltung – die Bezeichnung „Hansetag“ ist etwas irreführend – in der Quirinus-Stadt mit vielen Open-Air-Programmpunkten vom 26. bis 29. Mai 2022 ausgerichtet wird und die Corona-Schutzimpfungen weiter fortschreiten, setzt Breuer darauf, viele internationale Gäste begrüßen zu können. „In den Gesprächen in Riga haben wir gemerkt: Die Hanse-Familie ist heiß darauf, nach Neuss zu kommen“, sagt Breuer. Bei der Abschlussveranstaltung in Riga erfolgte mit der Übergabe der Hanse-Fahne am Sonntag schon einmal der offizielle Wechsel in die Gastgeber-Rolle.