Hochwasserschutz in Neuss : Stadt zieht erste Lehren aus dem Juli-Hochwasser

Auch die Erft in Neuss stieg während des Hochwassers im Juli an. Foto: Simon Janßen

Neuss Die Stadt Neuss soll in Zukunft noch besser auf Hochwasser-Szenarien vorbereitet sein. Denn die, so befürchtet die Politik, werden in Zukunft zunehmen.