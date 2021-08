Bewerbungsfrist endet am 7. Oktober : Stadt lobt Klimaschutzpreis aus

Mettmann Initiatoren von Umwelt- und Klimaschutzprojekten können sich jetzt bewerben. Mitmachen kann vom Unternehmer bis zum Kita-Kind jeder – wenn die Projekt auch der Allgemeinheit zugutekommen und öffentlich zugänglich und nutzbar sind.

Am Wettbewerb können Schulen und Kitas, Vereine, Unternehmen, Personengruppen, Arbeitsgemeinschaften oder Institutionen, die in Mettmann ein Projekt zum Umweltund Klimaschutz durchgeführt haben, teilnehmen. Berücksichtigt werden auch Ideen, Planungen und Initiativen, die sich noch in der Umsetzung befinden.

Privatpersonen können an dem Wettbewerb nur teilnehmen, wenn ihre Projekte auch der Allgemeinheit zugutekommen und öffentlich zugänglich bzw. nutzbar sind. Die Teilnahme an der Ausschreibung ist einfach: Das Projekt ist zu beschreiben. Dabei ist zu begründen, warum es für den Klimaschutzpreis besonders geeignet ist. Gerne können dem Text Fotos, Bilder oder Skizzen zur Veranschaulichung beigefügt werden. Außerdem muss der Preisträger damit einverstanden sein, dass sein Name und das Projekt in der Presse und im Netz veröffentlicht werden. Die Projekte werden dann von einer Jury bewertet. Die Auswahl und Preisvergabe ist im Oktober/November dieses Jahres vorgesehen. Bewerbungen postalisch an Stadt Mettmann, Marcel Alpkaya, Neanderstraße 85, 40822 Mettmann oder per E-Mail an marcel.alpkaya@mettmann.de schicken. Mehr Infos zum Klimaschutzpreis unter www.westenergie.de/klimaschutzpreis.