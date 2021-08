Sorge vor vierter Welle in Neuss : Schulausschuss-Sondersitzung wegen Corona

Die Schulen sind unter Corona-Bedingungen mit Präsenzunterricht ins neue Schuljahr gestartet (Symbol-Bild). Foto: dpa/Matthias Balk

Neuss Das Gremium kommt am 30. August zu einer Sondersitzung per Zoom zusammen. Es geht um Luftfilter in den Schulen, die digitale Ausstattung und die Corona-Schutzimpfungen von Schülern.

Von Andreas Buchbauer

Der Schulausschuss hat Redebedarf – auch wegen der Sorge vor der vierten Corona-Welle. Zuletzt hatte die CDU-Fraktion darauf gepocht, dass schnellstmöglich eine Sondersitzung des Gremiums einberufen wird. Zuvor hatte dies auch schon die Kooperation aus SPD, Grünen und UWG/Aktiv für Neuss beantragt. Jetzt hat der Schulausschussvorsitzende Ralph-Erich Hildebrandt (SPD) das Datum für die Sondersitzung genannt: Das Gremium tagt am 30. August per Zoom.

Zu besprechen gibt es einiges. Da ist zum einen die Forderung nach einer flächendeckenden Anschaffung von Luftfiltern für die Neusser Schulen, die der Stadtelternrat seit Monaten formuliert. Das städtische Gebäudemanagement (GMN) hingegen sieht den Nutzen kritisch. Schuldezernentin Christiane Zangs verwies zuletzt darauf, dass Abfragen bei den Schulleitungen ergeben hätten, dass es nur bei wenigen Räumen Bedarf gebe – und dort sei die Stadt tätig geworden. Dirk Jansen, Vorsitzender des Stadtelternrats, hingegen ist überzeugt: „Impfungen alleine werden vermutlich nicht reichen. Wir müssen auch sehen, dass die Aerosole entfernt werden, um das Infektionsrisiko zu senken.“ Dazu bedürfe es eines flächendeckenden Einsatzes von Luftfiltern.

Ein weiteres Thema in der Sondersitzung des Schulausschusses wird der Sachstand zur Digitalisierung in den Schulen und zur Ausstattung mit digitalen Endgeräten sein. „Wir haben im Haushalt 2,3 Millionen Euro zur Beschaffung von Tablets eingestellt“, erklärt Ralph-Erich Hildebrandt. Die Verwaltung sollte dafür ein entsprechendes Konzept erarbeiten. „Wir erwarten, dass die Schuldezernentin dieses Konzept nun auch endlich vorlegt.“

Der Schulausschuss hatte Anfang Juni nochmal einen schriftlichen Bericht zum aktuellen Stand der Digitalisierung und ein verbindliches Handlungskonzept einschließlich einer Zeitschiene gefordert. Dabei sollten alternativ Leasing- beziehungsweise Kaufkostenberechnungen mit und ohne finanzielle Elternbeteiligung geprüft werden. „Es muss sichergestellt sein, dass alle Schüler die gleichen Chancen haben, an einem digitalisierten Unterricht teilzunehmen“, betont Henny Rönneper, schulpolitische Sprecherin der Grünen.