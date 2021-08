Straßenverkehr in Neuss : Stadt stellte Umbaupläne für die Jülicher Landstraße vor

Neuss Die Jülicher Landstraße ist eine der zentralen Einfahrtstraßen in die Innenstadt. Rund 14.000 Fahrzeuge rollen täglich über diese Hauptverkehrsachse, darunter Busse und Lastverkehr. Das hat Spuren hinterlassen: Die Fahrbahn ist marode.

Die Stadt plant daher deren Erneuerung sowie Umbaumaßnahmen. Hierzu bietet das Amt für Stadtplanung am Donnerstag, 26. August, eine digitale Bürgerinformationsveranstaltung via Zoom an, in der verschiedene Planvarianten vorgestellt werden. Beginn ist um 18 Uhr.