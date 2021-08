Vorverkauf startet im Oktober : Ausblick auf die Tanzwochen-Saison

Neuss Viele Compagnien haben sich für Nachholtermine gewinnen lassen. Los geht es am 27. Oktober. Aber zunächst wird das Programm vorgestellt.

In der vergangenen Spielzeit herrschte Stillstand, nun hoffen die Veranstalter, dass die neue Saison der internationalen Tanzwochen wieder Bewegung mit sich bringt. Viele der Compagnien, deren Auftritte corona-bedingt im vergangenen Jahr abgesagt werden mussten, konnten für Nachholtermine in der Neusser Stadthalle engagiert werden. Und so werden die Abonnenten der Internationalen Tanzwochen voraussichtlich Anfang September ein Anmeldeformular und eine Broschüre über das derzeit geplante Programm bekommen. Und das sieht bislang folgende Aufführungen vor: Den Anfang macht die Kamea Dance Company aus Israel am 27. Oktober.

Zwei Wochen später, am 30. November, kommt die Martha Graham Dance Company aus New York an den Rhein. Nach dem erfolgreichen Gastspiel in Neuss vor vier Jahren wird die National Dance Company Wales am 8. Dezember 2021 mit gleich drei Deutschlandpremieren bei den Internationalen Tanzwochen erwartet. Die Tanzcompagnie DantzaZ wird am 21. Januar mit ihrem vierteiligen Programm „Growing young“ ihr Neusser Debüt geben. Zum Abschluss der Saison am 9. März ist die Compagnie Hervé Koubi wieder zu Gast in Neuss. Sie versprechen eine spektakuläre Vorstellung mit ihrem Erfolgsstück „Ce que le jour doit à la nuit“.