Angebot in Neuss Kinderstiftung will die Liebe zum Buch vermitteln

Um in Kindern die Liebe zum Buch zu wecken und das Vorlesen zu fördern, setzt sich die Neusser Kinderstiftung „Lesen bildet“ unter anderem dafür ein, dass Kinder Zugang zur Literatur bekommen. Die Stiftung unterstützt aber auch lokale Initiativen und bietet kostenfreie Vorleseseminare für Ehrenamtliche an. Sie werden dann später in Schulen, Kindertagesstätten oder anderen Institutionen für Kinder vorlesen. Seit 2016 hat die Stiftung bereits 665 ehrenamtliche VorleserInnen gewinnen können. Und so soll es auch weitergehen: Für 2023 sind sechs Aus- und Fortbildungsveranstaltungen in Kooperation mit dem Familienforum Edith Stein in Neuss geplant.