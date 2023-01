Einsatz in Neuss Feuerwehr rettet Katzen und Bewohner aus Wohnhaus

Die Feuerwehr wurde am Montagmorgen um 4.42 Uhr an die Michaelstraße gerufen. Dort stand eine Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Vollbrand. Weil immer mehr Anrufer das Feuer meldeten, wurde noch auf der Anfahrt der Rettungskräfte die Alarmstufe erhöht. Wie Feuerwehr-Sprecher Christian Franke mitteilt, schlugen die Flammen sowohl aus dem vorderen als auch aus dem hinteren Gebäudebereich.