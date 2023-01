Evangelische Kirche Chinesische Christen wollen nach Neuss übersiedeln

Die chinesische Christengemeinde, eine freikirchliche Gemeinschaft, hat einen Einzugsbereich, der von der niederländischen Grenze bis nach Wuppertal im Bergischen Land reicht. Aktuell ist eine Kirche in Düsseldorf Knittkuhl der wöchentliche Treffpunkt. Nicht gut angebunden und für die Gemeindemitglieder schwer zu erreichen. Das Martin-Luther-Haus in Neuss schneidet im direkten Vergleich in diesen Punkten besser ab. So erreichte Zimmermann über einen Düsseldorfer Amtsbruder die Anfrage der chinesischen Christen, ob sie nach Neuss kommen zu dürfen. Im Presbyterium, das inzwischen öffentlich tagt, stellte eine kleine Delegation die Gemeinde und ihr Anliegen vor.