Sport in Neuss Vier Projekte für noch mehr Möglichkeiten im Jahnstadion

Voraussetzung für alle Anstrengungen ist ein Zuschuss des Bundes, der allerdings gesichert ist. Ein Zuwendungsbescheid für die Finanzspritze aus dem Programm zur Sanierung kommunaler Sportstätten des Bundesbauministeriums war schon im Sommer in der Post für das Rathaus. Aktuell würden die Bauleistungen ausgeschrieben, teilt die Stadtverwaltung mit, der Baubeginn sei schon in Kürze zu erwarten. Das ehrgeizige Ziel ist, einen Großteil der Arbeiten noch in diesem Jahr auszuführen.