Verbrechen in Neuss „Brachialer Einbruch“ in Martinus-Kirche

Wovor macht das Verbrechen noch Halt? Eine Frage, die in Anbetracht der Geschehnisse am vergangenen Wochenende derzeit die Verantwortlichen der Holzheimer Martinus-Kirche beschäftigt. Hintergrund ist das Bild der Verwüstung, das am Sonntagmorgen in der Sakristei vorgefunden wurde. Ein Vorgehen, das Walter Pesch, Verwaltungsleiter des Seelsorgeverbands Neuss-West/Korschenbroich, mit der Bezeichnung „brachiale Gewalt“ zusammenfasst.