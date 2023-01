Festnahme in Neuss Bewaffnete Diebe gestellt

Ein 60-jähriger Neusser hatte zuvor beobachtet, wie zwei Personen sich unbefugt in ein Einfamilienhaus an der Geulenstraße begaben und anschließend dieses mit einer offensichtlich geklauten Handtasche verließen. Nachdem er die Polizei informierte, konnte diese einen 23-Jährigen und einen 18-jährigen Neusser antreffen und überprüfen. Bei der polizeilichen Kontrolle konnte die entwendete Handtasche samt Inhalt bei einem der vermutlichen Täter aufgefunden werden. Außerdem hatte der 23-Jährige ein Reizstoffsprühgerät dabei, welches in solch einem Fall als Waffe definiert wird. Dieses wurde sichergestellt.