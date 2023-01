Von Neuss aus auf die Piste Neusser Oberst kleidet Skinationalmannschaft ein

Jörn Neßlinger ist vielen Neussern bekannt aus dem Schützenwesen: Der Familienvater ist stellvertretender Bezirksbundesmeister und Oberst in Hoisten. Was viele nicht wissen: Der Diplom-Kaufmann ist geschäftsführender Gesellschafter der Suissetech-Gruppe, einem Neusser Unternehmen, das europaweit im Bereich Verbände, Vereine und Firmen Ansprechpartner für alle Belange rund um das Thema Teamsport und Berufsbekleidung von JAKO ist, und in dieser Funktion offizieller Ausrüster des Deutschen Skiverbands (DSV) – gemeinsam statten sie die deutschen Nationalmannschaften in den Bereichen Alpin, Cross und Freeski aus.