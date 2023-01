Deutscher Kinderschutzbund Neuss Hilfe zur Selbsthilfe für Kinder – DKSB sucht nach Ehrenamtlern

Montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr – außerhalb der Schulzeiten – ist die DKSB für Kinder erreichbar. In Kooperation mit dem Dachverband „Nummer gegen Kummer e.V.“ organisiert der Verein kostenlose Beratungsangebote für Betroffene. Rufen Kinder und Jugendliche also unter der Telefonnummer 116111 an, werden sie von der Zentrale an eine freie Stelle im Bund weitergeleitet. Für die Neusser DKSB ist es also auch möglich, Kinder aus Berlin zu beraten.