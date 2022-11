Sara Nanni zu Gast in Neuss : Grüne diskutieren über Rüstungspolitik

Sara Nanni zu Gast in Neuss

Neuss Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine ringen die Grünen mit den neuen Realitäten. Das wurde auch jetzt beim Besuch der Bundestagsabgeordneten Sara Nanni in Neuss deutlich.

Sara Nanni ist Bundestagsabgeordnete der Grünen und Obfrau des Verteidigungsausschusses. Sie nahm jetzt an der Veranstaltung „Grüne im Dialog“ im Marienhaus teil. Es ging um die grüne Friedenspolitik und die Frage, was von den Idealen von einst übrig geblieben ist. Um es vorwegzunehmen: Die 35 Jahre alte Abgeordnete scheint sich wesentlich besser auf die neue Situation eingestellt zu haben als Teile der Parteibasis. Ebenfalls mit dabei: Christoph Bongard vom Forum ziviler Friedensdienst in Köln.