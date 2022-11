Wendepunkt oder Falle? : Vertreter Russlands signalisiert Rückzug im Süden der Ukraine

Kiew Ein Vertreter Russlands rechnet nach eigenen Angaben damit, dass die russische Armee die Gebiete westlich des Dnepr räumen wird. Kiew warnt, dass es eine Falle sein könnte. Sollte es zutreffen, könnte es ein Wendepunkt im Krieg werden.

Im Süden der Ukraine steigt offenbar der Druck auf die russischen Truppen. Der von Russland eingesetzte stellvertretende Gouverneur der Region Cherson, Kirill Stremusow, rechnet nach eigenen Angaben vom Donnerstag damit, dass die russische Armee die Gebiete westlich des Dnepr räumen wird. Die Regierung in Kiew warnte allerdings, bei den angeblichen Rückzugsplänen könne es sich um eine Falle handeln. Sollte sich das russische Militär tatsächlich aus den Gebieten westlich des Flusses zurückziehen, wäre diese eine große Niederlage für Russland und könnte ein Wendepunkt in dem Krieg werden.

„Höchstwahrscheinlich werden unsere Einheiten, unsere Soldaten, auf das linke (östliche) Ufer übersetzen“, sagte Stremusow dem Online-Medium Solowjow Live. Seit Wochen treiben die ukrainischen Truppen ihre Offensive im Süden voran und wollen unter anderem die Großstadt Cherson am westlichen Ufer des Dnepr befreien. Vertreter der Ukraine und des Westens sind bislang vorsichtig mit Vorhersagen, Russland könnte die eroberten Gebiete aufgeben. Bislang hat Russland offiziell bestritten, einen Rückzug zu planen.

Russische Armee in Cherson verstärkt

Die russische Armee in der Region wurde mit Zehntausenden neuer Soldaten verstärkt. Die Verteidigung der eroberten Gebiete westlich des Dnepr gilt als eines der wichtigsten ihrer Ziele in der gegenwärtigen Kriegsphase. Allerdings hat das ukrainische Militär gezielt alle Brücken angegriffen und damit den russischen Nachschub erheblich erschwert.

Landweg zur Halbinsel Krim : Russische Armee will volle Kontrolle über Donbass und Südukraine

Unterdessen teilte die Internationale Atomenergiebehörde IAEA mit, bislang keine Hinweise auf Arbeiten an einer „schmutzigen Bombe“ in der Ukraine gefunden zu haben. Bei der Untersuchung der drei von Russland genannten Standorte seien keine entsprechenden Indizien entdeckt worden. Die Regierung in Kiew hatte um die Untersuchung gebeten, um Vorwürfe Russlands zu entkräften, der Einsatz einer konventionellen, aber mit radioaktivem Material gefüllten Bombe werde geplant.