Neuer Tatverdächtiger aus Neuss : 18-Jähriger soll Obdachlosen getötet haben

Blumen wurden an der Fundstelle niedergelegt. Foto: Simon Janßen

Neuss Im Fall um den getöteten Marco (31) aus Neuss gibt es einen neuen Tatverdächtigen. Dabei handelt es sich um einen erst 18 Jahre alten Neusser – der zwischenzeitlich versucht hat, die Ermittler auf eine falsche Fährte zu locken.

Wer hat den erst 31 Jahre alten Marco aus dem Leben gerissen? Diese Frage konnte bislang noch nicht final beantwortet werden, doch nun gibt es eine spektakuläre Entwicklung in dem Fall. So gibt es einen neuen Tatverdächtigen, wie die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte. Dabei handelt es sich um einen erst 18 Jahre alten Mann aus Neuss ohne festen Wohnsitz. Er steht unter dringendem Tatverdacht, den obdachlosen Marco in seinem Nachtlager durch zwei Stichverletzungen getötet zu haben. Dieser war dort am 22. April gefunden worden – von einem Passanten, der auf dem Weg zur Arbeit an dem provisorischen Lager vorbeilief und dem die Situation dort komisch vorkam.

Ein Detail macht beim aktuellen Ermittlungsstand besonders fassungslos: Nach einem Hinweis waren die Ermittler zunächst auf die Spur eines 20-Jährigen gekommen. Er kam daraufhin in Untersuchungshaft, am Ende ließ sich der Tatverdacht aber doch nicht erhärten. Die Umstände, die die Verantwortlichen vom dringenden Tatverdacht hatten ausgehen lassen, lägen „in der ursprünglichen Form nicht mehr vor“, teilte die Staatsanwaltschaft damals mit. Nun kommt heraus: Bei der Person, die der Polizei einst den Hinweis gab, die zur Verhaftung des 20-Jährigen führte, handelte es sich um den 18-Jährigen, der nun Tatverdächtiger in dem Fall ist.