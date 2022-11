Freiwilliges Jahr im Neusser Kulturamt : Zwischen Märchen und Rechnungen

Johanna Stührenberg hat ein eigenes Projekt: In Kindergärten liest sie Märchen vor und bringt auch verschiedene Ausmalbilder mit. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Ein freiwilliges soziales Jahr kann auch in Kultureinrichtungen absolviert werden: Johanna Stührenberg ist nun für ein Jahr im Neusser Kulturamt. Warum sich die Zeit für sie bisher absolut gelohnt hat.

Von Anais Muschter

„Vielfältig“, so beschreibt Johanna Stührenberg ihr Freiwilliges soziales Jahr (FSJ) im Neusser Kulturamt an der Oberstraße. Die 17-Jährige begann Anfang September ihr Engagement: Es ist der übliche Zeitraum, in dem verschiedene Institutionen einen kulturellen Einblick und Praxiserfahrung für junge Menschen anbieten.

Auf die Idee für ihr FSJ ist Johanna Stührenberg durch das alljährliche Shakespeare-Festival, das sie mit ihrer Schule besucht hatte, auf die Kulturarbeit aufmerksam geworden war. Für ein FSJ habe sie sich entschieden, um neben einer Auszeit von der Schule auch eine bessere Orientierung in Sachen Zukunftsplanung zu bekommen, erklärt sie.

Zusätzlich zu ihren Aufgaben im Kulturamt, die von Rechnungserstellung bis Veranstaltungsplanung reichen, organisiert und hält die FSJ-lerin regelmäßig Märchenstunden in Kindergärten. Die werden von den Kleinen begeistert angenommen. Außer Geschichten bringt Johanna Stührenberg auch verschiedene Ausmalbilder und Zeichnungen mit, aus denen sich die Kinder eine Mappe zusammenstellen können.

In der kurzen Zeit seit Beginn ihres Freiwilligendienstes sei „der Umgang mit Menschen in verschiedenen Situationen“ für sie viel leichter geworden, berichtet sie. „Außerdem weiß ich jetzt, dass Kultur was für mich ist und ich später auch in diesem Bereich arbeiten möchte“, erzählt der Teenager. Sie interessiere sich sehr für Kunst, aber auch für Schauspielerei, Theater – einfach für „alles vor und hinter der Bühne“, verrät sie mit leuchtenden Augen.

Auch Christian Weber, Fachbereichsleiter für Kunst- und Kulturförderung, kulturelle Bildung und Verantwortlicher für die FSJ-ler des Neusser Kulturamts, freut sich über den Neuzugang. Es mache ihm Spaß, die enorme Entwicklung der jungen Menschen zu sehen, die diese in einem Jahr der Pflichten, aber auch der kreativen Arbeit durchliefen. Die Vielseitigkeit des Aufgabenbereichs lasse viel Raum für Orientierung und eigene Projekte, betont er. Natürlich entlaste eine Person zusätzlich zu dem regulären Team auch. „Ein FSJ stellt für uns und für die jungen Leute einen Mehrwert dar“, fasst Weber zusammen.

Seit elf Jahren besteht das Angebot an Jugendliche und junge Erwachsene, Erfahrungen zu sammeln und Einsicht in die Arbeitsgebiete des Kulturbereichs im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahrs im Kulturamt zu erhalten. Einige hätten die Möglichkeit genutzt und, so wie auch Johanna Stührenberg, herausgefunden, in welchem Bereich der Kulturbranche sie ihr Arbeitsleben verbringen wollen, erzählt der Fachbereichsleiter.