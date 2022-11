Straßenverkehr in Neuss : Zehn neue Mobilstationen bis 2024

Neuss Der Ausbau von Mobilstationen soll in Neuss vorangetrieben werden. Zehn mögliche Standorte wurden nun im Zuge einer Machbarkeitsstudie ermittelt.

In den Jahren 2023 und 2024 sollen in Neuss jeweils fünf Mobilstationen errichtet werden. Die Stadtwerke Neuss sollen die Maßnahme umsetzen und entsprechend im Wirtschaftsplan berücksichtigen. Diesen Beschluss hat der Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung und Mobilität in seiner Sitzung am Mittwochabend gefasst. „Außerdem soll geprüft werden, ob es Kooperationsmöglichkeiten mit bereits am Markt aktiven Anbietern von Carsharing-Angeboten gibt“, erklärt Ausschussvorsitzender Sascha Karbowiak (SPD).