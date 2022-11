IG Metall Düsseldorf-Neuss : Warnstreik bei Alunorf

Neuss IG Metall erhöht im Tarifstreit mit dem Arbeitgeberverband Metall NRW den Druck. Bei einem Streik bei Alunorf waren nach Angaben der Gewerkschaft rund 350 Teilnehmer dabei.

Rund 350 Teilnehmer haben sich am Mittwochabend an einem Warnstreik bei Alunorf beteiligt. Das teilt die IG Metall mit. Die Gewerkschaft hatte zu dem Warnstreik aufgerufen. In der vergangenen Woche war die dritte Verhandlung in der Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie in Nordrhein-Westfalen zwischen der IG Metall und dem Arbeitgeberverband Metall NRW ohne Ergebnis zu Ende gegangen.