Gastronomie in Neuss : „Qawa Coffee“ eröffnet im Rheinpark-Center

Die Eröffnung soll noch in diesem Jahr gefeiert werden. Foto: Simon Janßen

Neuss In den Räumlichkeiten, wo einst Starbucks zu finden war, soll noch in diesem Jahr „Qawa Coffee“ eröffnen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Was können Kunden erwarten?

Die letzten Schrauben werden festgedreht, die Vorbereitungen zur Eröffnungsfeier laufen, bald ist es soweit: In den ehemaligen Räumen von Starbucks im Neusser Rheinpark-Center eröffnet bald „Qawa Coffee“.

Der Name des neuen Cafés von Tarik Metin ist dabei eine Vereinfachung des jemenitischen Wortes für Kaffee, „Qahwa“. Der Name soll an die Wurzeln des Kaffees erinnern, die der Erzählung nach in Äthiopien und dem Jemen liegen sollen. „Wir machen das aus Leidenschaft und möchten das auch deutlich machen“, erklärt Metin, der seit 2005 in der Gastronomie tätig ist – für ihn ist es jedoch das Debüt als selbstständiger Gastronom: „Das ist die Erfüllung eines Traumes. Nach all den Lockdowns habe ich mich entschieden, dass jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist.“ Qawa Coffee soll eine Espressobar im modernen Stil mit einem besonderen Fokus auf die Umwelt sein: „Wir gestalten unser Angebot nachhaltig“, erklärt Metin.

Der Kaffee selbst kommt nach Angaben des Gastronomen aus einer Privatrösterei im Duisburger Süden, die Nachhaltigkeitsansprüche sollen unter anderem mit recyclebaren Kaffeeverpackungen und Mehrwegsystemen erreicht werden. Neben Kaffee soll es bei Qawa Coffee auch Sandwiches und eine kleine Salatbar geben. „Wir wollen einen Ort für die Shoppinggäste, aber auch für alle anderen als sogenannten Third Place zwischen Arbeit und Zuhause, schaffen“, erklärt Metin.

Die Gestaltung des Cafés sei an vielen Stellen durch seine langjährige Tätigkeit bei Starbucks Coffee beeinflusst worden. „Oft werden in der Gastronomie laute Musik und ungemütliche Holzmöbel verwendet, damit die Kunden schnell wieder Platz für neue Gäste machen. Das möchten wir nicht – wir möchten zum Verweilen einladen“, sagt er.