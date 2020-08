Auch Ampeln betroffen : Großer Stromausfall im Neusser Stadtgebiet

Neuss In Neuss ist am Freitagnachmittag in zahlreichen Gebieten der Strom komplett ausgefallen. Auch Ampeln sind davon betroffen.

Seit 17 Uhr sind weite Teile von Neuss ohne Strom. Betroffen sind das Dreikönigenviertel, das Gewerbegebiet Moselstraße und Teile der Innenstadt.

Berichten von Betroffenen zufolge funktioniert auch das Handynetz nicht. Die Neusser Stadtwerke teilten auf dem Nachrichtendienst Twitter mit, dass man bei „Westnetz“ bereits an der Behebung des Problems arbeite. Wie lange die Störung dauern wird, ist bislang noch unklar.

Mehr dazu in Kürze.

(dtm/ki-)