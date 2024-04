Einzelhandel in Jüchen Stadt will zentrale Versorgung schützen

Da für den Geltungsbereich des Bebauungsplans an der Neusser Straße Einzelhandelsansiedlungen grundsätzlich zulässig wären, es jedoch an dieser Stelle Einschränkungen vorsieht, ist eine Änderung des Bebauungsplans erforderlich, um den städtischen Zielvorstellungen gerecht zu werden. Um die zentralen Versorgungsbereiche der Stadt Jüchen zu schützen, will der Rat an dieser Stelle zentren- und nahversorgungsrelevanten Einzelhandel ausschließen. Nicht-zentrenrelevanter Einzelhandel soll dagegen zulässig bleiben.