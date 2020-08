Vorfall in Neuss : Anwohnerin merkt Einbruchsversuch - Verdächtiger festgenommen

Vorfall in Neuss

Neuss In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem versuchten Wohnungseinbruch in Reuschenberg. Die Polizei nahm einen Verdächtigen vorläufig fest.

An der Nierenhofstraße hörte eine Anwohnerin, gegen 2.28 Uhr, verdächtige Geräusche im Bereich der Terrasse und verständigte sofort die Polizei. Die eingesetzten Polizisten stellten frische Hebelmarken sowie Fingerspuren an der Terrassentür fest. Im Rahmen der Fahndung fiel den Ordnungshütern ein abgestelltes Fahrrad auf. In der Nähe trafen sie zudem auf einen Verdächtigen, der auf einer Bank saß.