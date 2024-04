Licht aus in Bornheim Stromausfall – Ursache ist wohl ein Trafohäuschen-Brand

In Bornheim im Rhein-Sieg-Kreis ist in der Nacht zum Montag der Strom in den Stadtteilen Merten und Walberberg für mehrere Stunden ausgefallen. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, wurde der Stromausfall vermutlich durch den Brand eines Trafohäuschens am späten Sonntagabend ausgelöst. Die Stromausfälle dauerten vier Stunden an. In Merten lief die Stromversorgung am Montagmorgen über ein Stromaggregat. Die Ursache für den Brand ist derzeit noch unbekannt.