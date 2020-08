Neusser erhält Rheinlandtaler : LVR zeichnet Hermann-Josef Wienken für Inklusionsarbeit aus

Neuss/Köln Im Landeshaus des Landschaftsverbands Rheinland wurde der Igll-Vorstandssprecher jetzt mit dem Rheinlandtaler geehrt. Das Programm der Feierstunde wurde auf seinen Wunsch hin durch musikalische Einlagen erweitert.

Seit vielen Jahren kämpft er für mehr Inklusion im Rhein-Kreis, teilt dabei seine Erlebnisse und berät Angehörige, wie sie für ihre Kinder einen inklusiven Bildungsweg ermöglichen und wichtige Unterstützung sichern können. Für dieses Engagement zeichnete der Landschaftsverband Rheinland (LVR) jetzt Hermann-Josef Wienken mit dem Rheinlandtaler in der Kategorie „Gesellschaft“ aus.

„Es war eine schöne stimmungsvolle Feierstunde“, sagt der Vorstandssprecher der Initiative „Gemeinsam Leben und Lernen“ (Igll). Dabei betont er, dass er als Gesicht der Initiative ausgezeichnet wurde und dass dort Teamarbeit, insbesondere mit seiner Kollegin Alexandra Erlach (ebenfalls Vorstandssprecherin bei Igll), groß geschrieben werde. Hermann-Josef Wienken ist Vater einer Tochter mit Behinderung und hat so selbst viele Erfahrungen mit dem Thema Inklusion gesammelt – und sie mit der Initiative fortwährend im Kreis vorangetrieben.

So richtete Wienken 2013 mit Igll ein Fortbildungsseminar für Inklusions-Assistenten im Rhein-Kreis ein – zuvor gab es ein solches Angebot nicht. Aktuell setzt sich der Vorstandssprecher dafür ein, dass Menschen mit Behinderung auch im Nachmittagsbereich der OGS von einem Schulbegleiter betreut werden.

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke sagte in seinem Grußwort, dass Hermann-Josef Wienken gemeinsam mit Igll „seit Jahrzehnten einen wichtigen Beitrag für die gute Kultur des Miteinanders im Rhein-Kreis Neuss“ leiste. Petrauschke führte aus: „Es ist wichtig, dass wir noch mehr über gelungene Inklusion nachdenken und öffentlich darüber sprechen.“ Karin Schmitt-Promny, stellvertretende Vorsitzende der Landschaftsversammlung Rheinland, beschreibt Wienken als Mann, „der sich aus persönlicher Betroffenheit seit vielen Jahren für Inklusion, Selbstbestimmung und Partizipation einsetzt“, „den aber auch sein beruflicher Weg immer in Richtung Inklusion geführt hat und den er konsequent gegangen ist und geht.“ Hermann-Josef Wienken lebe die Inklusion und fülle den Begriff mit Leben, so Schmitt-Promny.