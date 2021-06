Konzertreihe in Neuss fällt aus : Klassiknacht im Rosengarten kommt erst 2023 wieder

Konzertreihe in Neuss fällt aus

Die Klassiknacht im Rosengarten zog bei der letzten Veranstaltung im Jahr 2019 gut 4500 Zuhörer an. Der Erfolg der Reihe ist auch ein Grund, warum sie jetzt so lange pausieren muss. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist die Klassiknacht im Rosengarten mit der Deutschen Kammerakademie Neuss am Rhein fester Bestandteil im jährlichen Veranstaltungskalender. Jetzt steht die Reihe vor der längsten Unterbrechung.

Neuss (-nau) Das Programm für den Internationalen Hansetag, den Neuss vom 26. bis 29. Mai 2022 ausrichten darf, füllt sich. Denn die Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein (DKN) wurde für das Eröffnungskonzert auf der geplanten großen Bühne am Hafenbecken I gewonnen.

Das allerdings hat Auswirkungen auf die Klassiknacht im Rosengarten, die von der DKN gestaltet wird und vor der längsten Unterbrechung ihrer fast zwei Jahrzehnte währenden Erfolgsgeschichte steht. Denn nach der Absage im vergangenen Jahr und der – aus dem Hansetag-Engagments resultierenden – ausfallenden Klassiknacht im kommenden Jahr haben sich die Veranstalter trotz sinkender Infektionszahlen dazu durchgerungen, das für den 25. Juni geplante Konzert unter freiem Himmel auch in diesem Jahr nicht stattfinden zu lassen. Auf Wiederhören also im Sommer 2023.

In enger Abstimmung mit allen beteiligten Partnern sei die Entscheidung gefallen, berichtet Claudia Riepe von Neuss-Marketing. Grund: Kulturveranstaltungen im Freien sind auch in der aktuellen Corona-Inzidenzstufe nur mit einem Drittel der regulären Zuschauerkapazität und mit einem genehmigten Hygienekonzept möglich. Das würde eine festgelegte Sitzordnung beinhalten (Schachbrettmuster), was gar nicht zur Form und zum Charakter der Veranstaltung passe, die zuletzt gut 4500 Besucher angezogen hatte, und ebenso schwer anzuordnen wie zu kontrollieren wäre. Riepe: „Eine Durchführung gemäß diesen Richtlinien würde die gerade einzigartige Atmosphäre im Rosengarten beeinträchtigen.“