Aktionstag am 18. Juni : Was Neuss am „Digital-Tag“ bietet

Neuss Die Stadt Neuss beteiligt sich am europaweiten Digitaltag am 18. Juni. Zahlreiche Partner machen in der Quirinus-Stadt mit. Ein Blick auf die mehr als 40 Angebote.

„Nachhaltigkeit und Zukunft sind mir besonders wichtig“, sagt Christiane Zangs, die Schul- und Kulturdezernentin der Stadt Neuss. Deshalb ist sie sehr zufrieden, dass ihr mehr als 40 Aktionen zum „Digitaltag“, der europaweit am 18. Juni begangen wird, gemeldet wurden. „Neuss ist viel digitaler, als man denkt“, ist ihr Fazit. Der Digitaltag wird als gute Möglichkeit gesehen, viele Menschen beim Prozess der Digitalisierung zu begleiten. Denn nur gemeinsam, davon sind die Initiatoren überzeugt, lässt sich der digitale Wandel gestalten.

Marie Batzel leitet die Volkshochschule in Neuss. Foto: Andreas Woitschützke

Die Stadt Neuss beteiligt sich deshalb gemeinsam mit der IHK Mittlerer Niederrhein und vielen Partnern an dem Aktionstag. Alleine zehn Angebote hält die Volkshochschule Neuss am 18. Juni bereit. Auf besonderes Interesse dürfte dabei, wie die Leiterin Marie Batzel hofft, die Kooperation mit der Musikschule und dem Clemens-Sels-Museum stoßen: Ein 3D-Rundgang durchs Romaneum rückt sowohl die Ausgrabungen aus Neusser Geschichte als auch Live-Musik in den Mittelpunkt. Ebenso interessant dürfte die Kooperation des Kulturforums Alte Post mit dem Stadtarchiv sein: Eine digitale Momentaufnahme in Wort, Bild und Text kann von Jedermann am Digitaltag von 12 bis 14 Uhr auf die Timeline der Schule für Kunst und Theater hochgeladen werden, das Ergebnis wird noch am selben Tage in einer Ausstellung gezeigt.

Schul- und Kulturdezernentin Christiane Zangs. Foto: Christoph Kleinau

Speziell für Kinder bietet die Stadtbibliothek ab 15 Uhr etliche Angebote, eine (notwendige) Anmeldung ist ab sofort möglich. Zum Thema Logistik und bargeldloses Zahlen bietet der Neusser Standort der FOM-Hochschule einen Vortrag „Sehnsuchtsort Supermarkt“ an. Ein Highlight der Digitalwerkstatt im Rhein-Kreis Neuss richtet sich an Acht- bis Zwölfjährige, die in einem Minecraft-Workshop ihr Neuss der Zukunft bauen können.