In Neuss und Grevenbroich : Mobiles Impfteam vielsprachig im Rhein-Kreis unterwegs

Blick in das Corona-Impfzentrum in Neuss. (Archivfoto) Foto: Melanie Zanin (MZ)

Grevenbroich/Neuss Mit einer konzentrierten Impfaktion will das Impfteam des Rhein-Kreises Neuss am Wochende 1700 Dosen Impfstoff verteilen. Um jede Hürden so niedrig wie möglich zu halten, sind zahlreiche Dolmetscher dabei.