Preise im Rhein-Kreis Neuss : Neuer Mietspiegel für Gewerbeimmobilien

Rhein-Kreis Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein hat ihren „Gewerblichen Mietspiegel 2021“ vorgelegt. Er bietet Orientierungswerte mit Blick auf Einzelhandels-, Büro-, Lager- und Produktionsflächen.

Wer eine Einzelhandelsfläche in 1a-Lage in Neuss mieten möchte, muss dafür – je nach Größe – mit bis zu 35 Euro pro Quadratmeter rechnen. Das geht aus dem „Gewerblichen Mietspiegel 2021“ der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein hervor. Eine 1a-Lage ist dabei durch hohe Passantenfrequenz, dichten Geschäftsbesatz (inklusive großflächiger Waren- und Kaufhäuser) und ein innenstadttypisches Sortiment (Bekleidung, Lederwaren, Schuhe, Bücher etc.) gekennzeichnet, das durch einzelhandelsnahe Dienstleistungen ergänzt wird.

Der „Gewerbliche Mietspiegel“ bietet einen Blick auf die Preisentwicklung im gesamten IHK-Bezirk. Dazu zählen neben dem Rhein-Kreis Neuss auch Mönchengladbach, Krefeld und der Kreis Viersen. Zudem greift er auch Lager- und Produktionsflächen auf. Er gibt für Gewerbeimmobilien in den zugehörigen Kommunen Orientierungswerte in Form von Spannweiten an, die auf den unterschiedlichen Rahmenbedingungen fußen. Neben Lage, Zustand und Ausstattung fließt auch der energetische Standard ein. Bei den Einzelhandelsflächen im Kreis werden demnach in 1a-Lage mit bis zu 38 Euro in Meerbusch am meisten erzielt, gefolgt von den bis zu 35 Euro in Neuss, Kaarst (bis zu 20,50 Euro in Kernlagen), Grevenbroich (bis zu 20 Euro) und Dormagen (bis zu 18 Euro).