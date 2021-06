Corona in Neuss : Ansturm auf Impfangebot im Hafen

Betriebsärztin Antje Kischk impfte zum Schluss die Geschäftsführer Daniel Jähn (l.) und Karsten Scheidhauer. Foto: S. Wagner Foto: Susanne Wagner

Neuss Die Belegschaft des Containerterminals am Hafenbecken V trat fast komplett zur Schutzimpfung gegen Covid-19 an. Am Containerterminal kooperieren der Betreiber Trimodal und der Operator Optimodal – und verbinden durch ihre Arbeit Neuss mit der Welt.

Gemeinsam mit seinem Co-Geschäftsführer Daniel Jähn war Karsten Scheidhauer an der Reihe – als letzter von 72 Beschäftigten, die den Containerterminal am Hafenbecken V organisieren. „Ich bin stolz auf meine Leute“, sagt Scheidhauer, „das große Interesse an den betrieblichen Impfungen zeigt auch die große Solidarität der Belegschaft unter einander und mit ihrem Arbeitgeber.“ Lediglich vier Mitarbeiter sagten Nein zur Spritze. Alle übrigen 36 Beschäftigten, die bisher noch nicht geimpft waren, ließen sich am Donnerstag von Betriebsärztin Antje Kischk eine Biontech-Dosis verabreichen.