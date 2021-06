Finanzpolitik in Neuss : CDU will Antreiber der Haushaltskonsolidierung sein

Neuss Die CDU-Fraktion im Stadtrat möchte Versäumtes nachholen und die Haushaltskonsolidierung nun aus der Opposition raus vorantreiben. Nicht nur sie sehen finanzielle Probleme für die Stadt am Horizont aufziehen.

Man habe in der Vergangenheit und mit einer eigenen Mehrheit mehr tun können, um den Haushalt zu konsolidieren, hatte der CDU-Fraktionsvorsitzende Sven Schümann eingeräumt, als mit dem Haushalt auch das Projekt „Haushaltskonsolidierung“ beschlossen wurde. Nun will die Fraktion offenbar Versäumtes nachholen. Sie kündigt für die Ratssitzung am Freitag einen, wie es in einer Mitteilung heißt, erneuten Versuch an, die Konsolidierung des städtischen Haushaltes im Rat zu verankern. Die neue Mehrheit von SPD, Grünen und UWG/Aktiv für Neuss hätten ja ebenso wie der Bürgermeister seit den Etatberatungen nichts unternommen, klagt die Union.