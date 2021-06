Corona-Zahlen im Rhein-Kreis Neuss : Aktuell sind 343 Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen

Rhein-Kreis Neuss Der 7-Tage-Inzidenz-Wert des Robert Koch Instituts (RKI) liegt für den Rhein-Kreis Neuss bei 18,6 (Vortag: 20,8). Von den 343 Menschen, bei denen derzeit eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen ist, werden 19 in einem Krankenhaus behandelt.

Mit Stand Samstag, 12. Juni, 17.30 Uhr, ist bei 343 Menschen (Vortag: 347) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Davon befinden sich 19 (Vortag: 17) in einem Krankenhaus. Unverändert 347 Menschen sind an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Kreisweit 17.439 Menschen (Vortag: 17.429) sind wieder von der Infektion genesen.

Aktuelle Corona-Impfzahlen für Deutschland : Quote der Erstgeimpften steigt auf 48,1 Prozent - 409.540 neue Erstimpfungen in Deutschland

Insgesamt wurden im Rhein-Kreis Neuss seit Pandemie-Beginn 18.129 (Vortag: 18.124) Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Von den aktuell 343 Infizierten gehören 69 (Vortag: 71) der Gruppe der unter 20-Jährigen an. Zurzeit sind 516 Menschen (Vortag: 529) als begründete Verdachtsfälle auf Empfehlung des Kreis-Gesundheitsamtes durch die jeweilige Stadt in Quarantäne gesetzt.

„Wir merken eine Entspannung, können aber keine Entwarnung geben. Es gilt, mit der neu gewonnenen Freiheit verantwortungsvoll umzugehen. Gemeinsam sind wir auf einem guten Weg, aber die Pandemie wird uns noch länger begleiten“, mahnt Landrat Hans-Jürgen Petrauschke zur Vorsicht und warnt vor einem möglichen Neuanstieg der Infektionen. Nicht unbedingt notwendige Kontakte meiden, Abstand halten, Maske tragen, in geschlossenen Räumen lüften, häufig testen und viele Bürgerinnen und Bürger impfen – dies sei weiterhin das Gebot, um auf einem guten Weg zu bleiben. „Wir haben es selbst in der Hand, mit gesundem Menschenverstand Infektionsgefahren zu meiden und nicht alles Zulässige unbedingt auszureizen“, ruft Petrauschke auf, dass alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Petrauschke ergänzt dabei, dass auch weiter fortschreitende Impfungen nicht dazu verleiten dürfen, in der Einhaltung der Regeln nachlässig zu werden.