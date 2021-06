Falscher Kaiser residierte in Neuss : Linke für Würdigung eines Hochstaplers

Tile Kolup, residierte als (falscher) Kaiser in Neuss. Daran will die Linke erinnern. Foto: Stadtarchiv Neuss

Neuss Den „falschen Kaiser“ Tile Kolup kennt in Neuss fast niemand. Dabei trat er 1284 als Friedrich II auf. Nach Ansicht der Linksfraktion war er einer der erfolgreichsten Hochstapler des Mittelalters.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Kleinau

Mit Matthias Weber hat die Stadt ihren Frieden gemacht. Mit dem Mann, der Anfang des 19. Jahrhunderts – bis zu seiner Enthauptung – als Räuberhauptmann „Fetzer“ Angst und Schrecken verbreitete und sogar die Neusser Stadtkasse rauben konnte, macht Neuss inzwischen selbst Kasse. Sein Coup von damals wurde beim Stadtfest „Zeitsprünge“ mehrfach nachgestellt. Eine ähnliche Karriere im Dienste des Stadtmarketing soll nun nach den Vorstellungen der Fraktion „Die Linke/Die Partei“ auch Tile Kolup machen.

Dem Hochstapler, der im Jahr 1284 als Friedrich II. in Neuss auftrat, möchte die Linksfraktion posthum zu einem prominenten Platz im Stadtbild und in der Neusser Erinnerungskultur verhelfen. Einen entsprechenden Antrag hat die Fraktion an den Kulturausschuss gerichtet. „Jeder kennt den Hauptmann von Köpenick, aber kaum jemand kennt Tile Kolup“, stellt der Stadtverordnete Vincent Cziesla fest. Dabei sei der falsche Hauptmann ein kleiner Fisch im Vergleich zu Kolup, der in Neuss immerhin ein Jahr Hof hielt. „Zusammen mit den Kulturschaffenden und dem Stadtmarketing wollen wir ,unseren`Kaiser zurück nach Neuss holen“, sagt Cziesla.

Für die Linksfraktion, so heißt es in ihrem Antragstext, war Tile Kolup (hochdeutsch: Dietrich Holzschuh) einer der erfolgreichsten und bekanntesten Hochstapler des Mittelalters. Das kann man nun so und so sehen. In Köln trat der „falsche Kaiser“ 1283/84 zuerst aus dem Schatten der Geschichte, doch dort durchschaute man sein Bluff schnell und jagte ihn mit Spott davon. Und als der „echte“ Kaiser Rudolf I. von Habsburg nach einem Jahr von den Neussern die Herausgabe des Hochstaplers forderte, setzte sich dieser nach Wetzlar ab, wo seine „Glückssträhne“ auch nur 14 Tage hielt. Dann wurde er enttarnt, ergriffen, auf Drängen des Kaisers abgeurteilt und am 7. Juli 1285 verbrannt. Dass die Neusser sein Spiel ein Jahr lang nicht durchschauen wollten und ihn als Kaiser in ganzer Machtfülle gewähren ließen, hat vermutlich damit zu tun, glauben Historiker heute zu wissen, dass ihnen ein falscher Kaiser gut in den Kram passte. Mit dem echten hatten (nicht nur) sie damals Stress. So wurde Kolup ein Spielball politischer Interessen, so dass seine Geschichte nach Überzeugung der Linken voller Tragik und Komik zugleich ist.

„Ein armer Schlucker, der von den Mächtigen missbraucht wurde“, fasste 2005 Eva Sorg von der Arbeitsloseninitiative Wetzlar zusammen, warum sich gerade Arbeitslose mit diesem ursprünglich friesischen Bauernsohn identifizieren können. Sie waren es auch, die Kolup 720 Jahre nach seiner Verbrennung mit einem Flammenthron in Wetzlar zu einem ersten eigenen Denkmal verhalfen.