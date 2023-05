Neusserin gibt Tipps Blumen pressen – alter Trend blüht auf

„Der Vorteil einer Pflanzenpresse ist, dass man auch größere und dickere Blumen darin trocknen kann“, sagt Vogel. Vieles funktioniere dabei auch nach dem Versuch- und Irrtum-Prinzip. Dickere Blüten könnten leichter anfangen zu schimmeln, eine Idee ist es, sie zu halbieren oder in einzelne Blütenteile zu zerlegen. Und dann geht es darum, die getrockneten Blumen zu verwenden. „Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt“, sagt Vogel. Sie können entweder für Dekorationszwecke genutzt werden oder auch als kleine Mitbringsel. „Auch mit Kindern lassen sich da tolle Sachen daraus kreieren. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Kalender oder einem Jahreszeitenbuch?“ In einer Zeit, in der Drucke noch nicht so weit verbreitet waren, haben Menschen bereits Pflanzen auf diese Weise konserviert, um sich dann auch im farblosen Winter blühende Blumen ansehen zu können.