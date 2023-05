Nachruf auf Dieter Heinz Neusser Original mit Herz und Hand

Am Sonntagnachmittag schlief der Ehrenvorsitzende der Neusser Gastronomen im Lukaskrankenhaus für immer ein. Mit seiner Frau Roswitha und seiner Familie trauern viele Neusserinnen und Neusser um eine Persönlichkeit, die in der Stadt und in deren Nachbarschaft Spuren hinterlassen hat. Er war ein Gesicht und eine Stimme der im Verband der Dehoga organisierten Hotel- und Gaststättenbetriebe, dabei lagen ihm vor allem „die kleinen Wirte“ sehr am Herzen. Zudem kümmerte er sich aufmerksam um die „jungen Leute, die gut ausgebildet werden müssen“.