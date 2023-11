Veränderte Nachfrage in Neuss Verbraucherzentrale reduziert Öffnungszeiten

Immer mehr Ratsuchende wenden sich auf telefonischem oder digitalem Weg an die Verbraucherzentrale. „Die Corona-Pandemie hat diesen Trend noch einmal verstärkt. Viele Menschen rufen an oder suchen erst einmal im Internet nach Informationen, schicken Mails oder nutzen das Kontaktformular, bevor sie persönlich vorbeikommen“, sagt Dorothea Khairat, Leiterin der Beratungsstelle in Neuss. Die Verbraucherzentrale reagiert auf diese veränderte Nachfrage und passt deshalb die Zugangsmöglichkeiten und Beratungszeiten ihrer Beratungsstelle an. Durch einen zentralen Landesservice wird die telefonische Sprechzeit für Erstanfragen auch aus Neuss damit erweitert. Das neue Modell startet am Dienstag, 5. Dezember.