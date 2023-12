Neusserin übernimmt Vorsitz Erste Frau an der Spitze des Bestatterverbands

Erstmals in der Geschichte des Kreisverbandes der Bestatter in Neuss übernimmt eine Frau aus Neuss das Amt der Vorsitzenden. Im November hat Jessica Beitzel von Bestattungen Hüsgen aus Dormagen die Position der Vorsitzenden des Kreisverbandes der Bestatter in Neuss übernommen. Die 36-jährige Beitzel, die auch als Dozentin an der Theo Remmertz Akademie für Trauerpsychologie und Dekoration tätig ist und sich im Prüfungsausschuss der Bestattungsfachkräfte und Bestattermeister engagiert, bringt eine Fülle von Erfahrungen für die neue Rolle mit.