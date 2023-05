Kleingärtner in Neuss Kleingärtner machen ihre eigene „Laga“

Umweltfragen beschäftigen die Kleingärtner auch in anderer Hinsicht. So steigt in vielen Anlagen die Nachfrage nach der Installation von Fotovoltaikanlagen zur umweltfreundlichen Stromerzeugung an. Der Vorstand um den Vorsitzenden Thomas Alt konnte das Verfahren zur Genehmigung solcher Anlagen deutlich beschleunigen, in dem er für alle Vereine eine Generalbaugenehmigung bei der Stadt erwirkte. Anfragen einzelner Gärtner kann nun jeder Vereinsvorstand auf dieser Basis bis zu einer bestimmten Größe selbst genehmigen, muss aber auch die Einhaltung der Vorgaben kontrollieren. Dieses relativ unbürokratische Genehmigungsverfahren gilt auch für Grillkamine oder Gewächshäuser.