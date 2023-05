Tarifrunde Warnstreik im Neusser Thomy-Werk

Zwischen 10 und 18 Uhr wurde am Dienstag im Neusser Thomy-Werk weder Remoulade noch Senf oder Sonnenblumenöl hergestellt: Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hatte die Beschäftigten des zum Nestlé-Konzerns gehörenden Thomy-Werks zu einem achtstündigen Warnstreik aufgerufen. So will die NGG Druck in der laufenden Tarifrunde für die obst- und gemüseverarbeitende Industrie in Nordrhein-Westfalen machen.