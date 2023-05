Neusser Heinz Hick wird 85 Ein Altersjubilar gibt Auskunft

Was schenkt jemand sich (und seiner Familie), der vor 70 Jahren zum Farb-Lithographen ausgebildet wurde, vor 60 Jahren einen Verlag gründete und sein ganzes Leben mit dem gedruckten Wort beschäftigt, zum Geburtstag? Na, etwas Gedrucktes. Genau das hat Heinz Hick getan, der zur Vollendung seines 85. Lebensjahres am Mittwoch (17.) einen kleinen Schmöker vorgelegt hat. Er wollte nicht zuletzt seinen fünf Enkelkindern die Frage beantworten, „was ich denn so aus meinem Leben gemacht habe“, schreibt der Altersjubilar in einem Vorwort – um 98 Seiten später und ganz am Schluss festzustellen: „Dies ist kein Abschiedsbuch. Das Leben geht weiter – nur ruhiger.“