Falsche Polizisten in Neuss Betrüger scheitern mit Schockanruf

Eine 62-Jährige aus Neuss wurde am Donnerstag gegen 14.10 Uhr von einem Trickbetrüger kontaktiert. „Ich bin von der Polizei. Ihre Tochter hat einen schweren Verkehrsunfall verursacht“, so der Anrufer. Eine beliebte und typische Masche der Täter, um anschließend Geld für eine Kaution oder ähnliches zu fordern. In diesem Moment klingelten jedoch echte Polizeibeamte bei der Frau. Sie wollten das Kleinkraftrad einer Nachbarin bei ihr unterstellen. Diebe hatten das motorisierte Zweirad gestohlen und einige Meter weiter in einem Grünstreifen liegen lassen. Nachdem die sichtlich aufgelöste Frau den Beamten den Telefonhörer übergeben hatten, legten die Betrüger auf. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 12 übernommen. Da gerade die Bandenchefs oftmals aus dem Ausland operieren, gestalteten sich diese aber schwierig. Deshalb raten die Beamten dazu, sich nicht unter Druck setzen zu lassen. Wirkt ein Anruf verdächtig, sollte die Polizei unverzüglich unter der der Nummer 110 informiert werden.