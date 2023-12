Besuch in Neuss Schüler reisen mit Rotary-Bildungskoffer

Was mag nur in dem Koffer sein? Die Mädchen und Jungen der Klasse 4a sind neugierig und möchten gern wissen, was die erwachsenen Gäste ihnen da mitgebracht haben. Angeleitet von Klassenlehrerin Kerstin Rütten werden nach der Öffnung Materialien sichtbar: Schalen, Becher, Teststreifen, Blätter mit Anleitungen für Experimente, die den Blick der Kinder für das Thema „Mikroplastik in der Umwelt“ schärfen sollen. „Natur- und Umweltschutz gehören ebenso wie der Klimawandel zum Lehrplan“, sagt Adi Leweke, Leiter der Städtischen Gemeinschafts-Grundschule Richard-Schirrmann in Hoisten, „darum sind wir für das Angebot der Rotary Clubs, uns Bildungskoffer an die Hand zu geben, sehr dankbar.“