Wider der Krise Welche Zimmerpflanzen 2024 Trend sind

Trend 3: Der Trend „Gentle Paradox“, mit pastelligen, sanften Farben und dem Spiel mit Materialkontrasten, soll einen Ausgleich schaffen zu dem in unserer Gesellschaft herrschenden Leistungsdruck und dem Gefühl der Ohnmacht. Was Zimmerpflanzen betrifft, zeigt sich das entweder in den Farben oder in der Zartheit der Pflanze, wie zum Beispiel der zart wirkende Frauenhaarfarn (Adiantum raddianum) oder der Flamingoblume (Anthurium) mit einer pastelligen Blüte.