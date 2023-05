Diebstahl in Neuss Eine Tonne Putz aus Baustelle gestohlen

Der Bauleiter einer Baustelle an der Virneburger Straße in Neuss-Holzheim erstattete am Montag, 15. Mai, Anzeige bei der Polizei. Diebe hatten dort zwischen Freitag und Montagmorgen zwei Paletten Putz von der umzäunten Baustelle gestohlen. Gesamtgewicht: etwa tausend Kilogramm.